Maroc. Les listes A et B mises à jour au moins deux fois par mois

Sur son compte Twitter, le Chef du gouvernement a donné plus de détails concernant la mise à jour de la classification des pays en deux listes, A et B.

Cette mise à jour se fera de manière régulière au moins deux fois par mois et chaque fois que cela sera nécessaire, note Saâdeddine El Otmani.

#المغرب #سعدالدين_العثماني : بالنسبة لإجراءات دخول المسافرين للتراب الوطني ستخضع قائمة الدول المدرجة في اللائحتين « أ » و « ب » على أساس الوضعية الوبائية، لتحيين منتظم على الأقل مرتين في الشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، وستنشر للعموم. pic.twitter.com/4Cu2MmcNV9 — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) June 22, 2021

Pour rappel, la liste « A » comprend tous les pays ayant des indicateurs positifs en ce qui concerne le contrôle de la situation épidémiologique, en particulier la propagation des variantes du virus. Ainsi, les voyageurs en provenance de ces pays -qu’ils soient des ressortissants marocains, des étrangers établis au Maroc, ou des citoyens de ces pays ou étrangers y résidant- peuvent avoir accès au territoire marocain s’ils disposent d’un certificat de vaccination et/ou d’un résultat négatif d’un test PCR d’au moins 48 heures de la date d’entrée au territoire national.

Quant à la liste « B », elle se veut une liste restrictive de l’ensemble des pays non concernés par les mesures d’allègement contenues dans la liste « A », et qui connaissent une propagation des variantes ou l’absence de statistiques précises sur la situation épidémiologique. Les voyageurs en provenance des pays figurant dans la liste B doivent présenter un test PCR de moins de 48h à l’embarquement, une déclaration sur l’honneur remplie et signée pour un confinement de 10 jours et un voucher confirmant le paiement de 10 jours de confinement dans l’un des hôtels désignés par les autorités marocaines.