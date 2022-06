Maroc. Les recettes du tourisme enregistrent une hausse de 123 %

Les recettes du tourisme au Maroc continuent de se remettre des effets de la COVID-19, enregistrant une augmentation de 123,3 % au cours de l’année dernière, indique un nouveau rapport de la Direction des études financières et des prévisions du Maroc.

Les recettes ont augmenté de plus de 300% sur le mois d’avril et de plus de 500% en mars, culminant à un montant total de 13,6 milliards de dirhams (1,3 milliard de dollars). Ce montant est inférieur de 4 milliards de dirhams (400 millions de dollars) à ce qui a été enregistré durant la même période en 2019, affichant un taux de recouvrement de 79,7%. Pour les mois de mars et avril, le taux de recouvrement était de 91,2%, ajoute le rapport. Ces chiffres interviennent après une année très sèche pour l’industrie du tourisme en 2021, principalement en raison des restrictions de voyage imposées par la pandémie de COVID-19. Le nombre de touristes ayant voyagé au Maroc a également quadruplé à la fin du mois de mai, par rapport à la même période en 2021, passant de 500 mille à 2,3 millions.