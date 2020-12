Maroc : l’industrie a récupéré plus de 96% des emplois perdus

Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy a fait remarquer que la pandémie du coronavirus a créé des problèmes majeurs au niveau de l’économie marocaine, révélant que le secteur de l’industrie a récupéré plus de 96% des emplois temporairement perdus.

Le ministre, qui s’exprimait lundi au parlement, a souligné que les options stratégiques du Royaume ont donné des résultats positifs, justifiant cela par le fait que les secteurs dans lesquels le Maroc a investi sont à un niveau élevé. En ce qui concerne le secteur du textile et de l’habillement, qui a connu une baisse significative au niveau international, il a expliqué que « les derniers mois ont affiché une croissance significative pour ce secteur, après une perte de 40% des emplois », soulignant que « le secteur de l’automobile a dépassé 104% des emplois créés en octobre par rapport à 2019. »

Le taux de reprise des postes d’emploi est de 99% dans les secteur de l’offshoring, 94% dans l’électrique et l’électronique et 96% dans le secteur de la chimie et de la parachimie. Seule l’industrie aéronautique affiche une baisse de 14%. Le ministre a affirmé que l’industrie marocaine est en train de surmonter les dégâts de la phase difficile qu’elle a traversée sous l’effet de la pandémie, faisant savoir que son département a travaillé sur tous les secteurs dans le but de les redresser et de préserver les emplois. À cet égard, il a indiqué que les objectifs du plan d’accélération industrielle, qui a fixé 500.000 emplois en 2020, ont déjà été atteints à la fin de 2019, selon les données de la Caisse de sécurité sociale et de la Commission de planification, ajoutant que « la pandémie a engendré de nouveaux problèmes ».

En effet, malgré la création de 50.000 emplois, près de 74.000 autres ont été perdus au cours de cette période, soit une perte de 24.000 emplois, a-t-il expliqué.