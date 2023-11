L’Industrie de la Fibre de Polyester : Appel à l’action du gouvernement pour sauver un secteur à forte valeur ajoutée

L’industrie de la fibre de polyester discontinue de rembourrage, porte étendard de l’économie circulaire au Maroc, malgré les nombreuses contraintes, dispose d’un potentiel énorme en matière de satisfaction de la demande intérieure. Cette industrie à forte valeur ajoutée dispose des moyens de ses ambitions, mais elle peine à décoller du fait d’une concurrence déloyale, comme principale contrainte.

L’industrie de la fibre de polyester discontinue de rembourrage au Maroc, fer de lance de l’économie circulaire, est confrontée à des défis majeurs malgré son potentiel pour répondre à la demande intérieure. En 2022, elle couvrait 60 % de cette demande, mais depuis, son activité a chuté à moins 50%. La principale raison de cette baisse est une concurrence déloyale bénéficiant d’avantages tels que des droits de douane insignifiants (2,5 %) et des coûts de production considérablement plus bas, notamment pour l’électricité, le fuel industriel, le taux de change, et les salaires minimums bas par rapport au Maroc.