Maroc-Nigéria. Un partenariat prometteur pour l’Afrique, selon un responsable américain

Le représentant spécial américain pour le Commerce, Dilawar Syed, a souligné, vendredi à Washington, l’importance de la coopération entre le Maroc et le Nigeria dans le cadre de leur partenariat visant à assurer la réussite de la transition énergétique du continent africain, notant qu’il s’agit d’un partenariat liant deux grands pays dans ce domaine.



« La coordination et la coopération dans le domaine de la transition énergétique est une bonne chose », a-t-il indiqué, en marge d’une rencontre organisée par le Conseil du commerce USA-Nigeria sur le rôle du Nigeria et du Maroc dans le cadre de la coopération régionale et l’avenir du secteur énergétique en Afrique. « Nous continuons à encourager tout le monde à adopter les énergies renouvelables, » a-t-il ajouté. « C’est bon pour la planète et le continent africain, » a affirmé Dilawar.



Le responsable américain a également mis en avant le potentiel à long terme offert par le domaine des énergies renouvelables au continent africain, ainsi que les perspectives prometteuses qu’offre le développement des hydrocarbures pour le Maroc.

