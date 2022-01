Maroc. Peugeot a signé de belles performances en 2021

Il a précisé récemment avoir écoulé dans le Royaume 13 078 voitures neuves, dont 12 230 véhicules particuliers (VP) et 848 véhicules utilitaires légers (VUL), durant l’exercice commercial 2021. Soit une progression de 13,05% par rapport à 2019 (année hors covid) pour le segment VP et 68,59% s’agissant du segment des VUL (source AIVAM).

Pour ce qui est du marché des voitures neuves, Peugeot a pu se satisfaire d’un bilan commercial de bonne facture durant l’année 2021. Malgré la crise ambiante liée à la pénurie des semi-conducteurs, cette dernière ayant pénalisé le secteur automobile dans son ensemble notamment à cause du manque de stocks de véhicules, l’importateur de la marque au lion est parvenu tout de même à tirer son épingle du jeu dans un tel contexte.

Des chiffres très flatteurs pour l’importateur de la marque française au Maroc qui lui a permis d’établir un record historique à fin décembre ; de quoi s’octroyer la troisième place du podium s’agissant du classement des ventes de voitures neuves, Dacia et Renault occupant respectivement la première et la deuxième marche du podium.

Lire aussi | Location de voitures. La tutelle et les professionnels examinent les mesures de sortie de crise

Selon le staff de Peugeot Maroc, ces performances ont été obtenues grâce au bon comportement de tous les modèles commercialisés, et dans leurs catégories respectives, dont la Peugeot 208 déclinée notamment en diesel, un bloc qui se voit épaulé par une boîte de vitesses automatique. Ce modèle a conquis les aficionados du genre et a permis à la citadine française de figurer parmi les plus vendues de sa catégorie.

Peugeot Maroc précise par ailleurs que la satisfaction client demeure au cœur de ses priorités. Faut-il souligner que la marque enregistre un taux de recommandation de plus de 96% selon les dernières statistiques effectuées par l’importateur.

Lire aussi | Votre e-magazine «Challenge» du vendredi 7 janvier 2022

Des résultats qui, selon l’opérateur, laissent augurer une année 2022 prometteuse durant laquelle la nouvelle Peugeot 308 devrait effectuer son apparition dans le Royaume. Par ailleurs, l’importateur de la marque table sur l’apparition d’une multitude d’offres et services supplémentaire à l’attention des clients.