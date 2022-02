Maroc. Plus de 400 millions de dollars pour subventionner la farine de blé nationale en 2022

Pour pallier la situation, le gouvernement marocain compte financer en 2022 un programme de subventions de la farine nationale de blé tendre à hauteur de 3,8 milliards de dirhams, et ce jusqu’en avril prochain. Ce montant représente une augmentation de 500 millions de dirhams par rapport au montant alloué l’année dernière, et près de trois fois le budget moyen alloué durant ces dernières années.

Inutile de rappeler, que le Maroc traverse actuellement une sécheresse accablante corrélée à une tendance inflationniste des prix, et une hausse des coûts d’achat du blé sur le marché mondial. La tonne de céréales est actuellement évaluée à 3400 Dirhams, contre 2600 Dirhams un an plus tôt, principalement en raison des tensions entre la Russie et l’Ukraine. Ces deux pays sont considérés comme deux exportateurs majeurs dans les échanges mondiaux de céréales.