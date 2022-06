Maroc PME. Plus de 2500 projets accompagnés en 2021

Maroc PME (Agence Nationale pour la promotion de la PME) a accompagné, en termes d’expertise technique et de soutien financier à l’investissement, 2531 projets en 2021 contre 819 projets en 2020.

En 2021, le nombre de projets accompagnés en termes d’expertise technique et de soutien financier à l’investissement par Maroc PME (Agence Nationale pour la promotion de la PME) a atteint 2531 contre 819 projets en 2020. C’est ce qui ressort du dernier du Conseil d’Administration de Maroc PME qui a été consacré à l’examen de son bilan d’activité au titre de l’année 2021 et de son plan d’action 2022. On note aussi que le nombre d’emploi engagés par les projets d’investissement approuvés en 2021 a augmenté de 15%, passant à 29 249 emplois directs et indirects en 2021 contre 25 357 en 2020.