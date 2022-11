Maroc. Près de 3 milliards de DH de la BAD pour la céréaliculture et la généralisation de la couverture sociale

Les deux accords ont été signés, le 7 novembre, par le ministre Délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa et le Représentant Résident du Bureau national de la Banque africaine de développement (BAD) à Rabat, Achraf Tarsim. Il s’agit du Programme d’Appui au Développement compétitif et résilient de la céréaliculture (PADCRC), d’un montant de 199 millions d’euros (soit environ 2,16 milliards de DH) et du Programme d’appui à la généralisation de la couverture sociale (PAGCS), d’un montant de 87 millions d’euros (soit environ 944 millions de DH). Dans le détail, le premier programme vise à contribuer à la mise en œuvre des réformes visant le développement de la productivité et de la résilience de la céréaliculture, afin de garantir la sécurité alimentaire et réduire la dépendance vis-à-vis des importations de céréales.

Le second programme vise l’accompagnement du chantier prioritaire de la généralisation de la protection sociale, notamment l’appui à l’atteinte de la couverture sanitaire universelle, l’extension du régime de retraite, la généralisation des allocations familiales et l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité du système de la protection sociale. « La céréaliculture a connu récemment des perturbations en matière de transactions commerciales. Toutefois, le Maroc a réagi avec une panoplie de mesures pour y faire face », a souligné Fouzi Lekjaa. Il a ainsi fait remarquer que le royaume a pu assurer l’approvisionnement des besoins du pays en céréales dans les meilleures conditions possibles et avec une logique de réforme inclusive de cette filière à même d’avoir une céréaliculture résiliente aux conditions climatiques. Concernant le Programme d’appui à la généralisation de la couverture sociale, il a affirmé que le gouvernement est déterminé à aller de l’avant et à mettre en œuvre la réforme selon l’agenda arrêté par S.M. le Roi Mohammed VI dans ses discours.

Pour sa part, Achraf Tarsim a indiqué que ces deux nouveaux projets stratégiques viennent concrétiser la relation forte entre le Royaume du Maroc et la BAD, ajoutant que le PADCRC s’inscrit dans le cadre de la facilité africaine de production alimentaire d’urgence. « Le financement apporté par la BAD vise à soutenir un accès abordable aux produits céréaliers et rendre la filière céréalière compétitive et productive en vue de réduire les importations et la dépendance vis-à-vis de l’étranger. S’agissant du PAGCS, la BAD veut soutenir les efforts du gouvernement, menés conformément aux Hautes Orientations Royales, pour consolider les fondements de l’État Social », a-t-il assuré.