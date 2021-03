Maroc : Radisson Group ambitionne d’ouvrir 13 hôtels

Le Royaume constitue pour l’une des plus importantes sociétés hôtelières mondiales un pays clé dans sa stratégie de croissance africaine. Le groupe vise à atteindre 150 hôtels en exploitation et en développement sur le continent d’ici 2025.

Le Maroc est devenu l’un des principaux marchés africains de développement de Radisson. S’appuyant sur les deux hôtels Radisson Blu en exploitation à Casablanca et à Marrakech, le groupe envisage de porter son portefeuille à 15 hôtels dans le pays dans les trois à cinq prochaines années. « Depuis notre entrée en Afrique en 2000, nous sommes restés déterminés à stimuler la croissance de ce marché émergent, qui s’est généralement bien comporté pendant la pandémie du Covid-19. Sur tout le continent, des problèmes de financement persistent, mais nos liens avec Jin Jiang (propriétaire de la marque Radisson Blu) ont été cruciaux pour que nous restions positifs en matière de trésorerie, tout en ouvrant également de nouveaux hôtels dans la région, par exemple à Johannesburg, au Ghana et au Kenya », a expliqué Federico J. González, PDG de Radisson Hotel Group.

Lire aussi | Coronavirus : le Maroc suspend les vols en provenance et à destination de la France et d’Espagne

« Malgré le Covid-19, 2020 a été une année positive en matière de croissance, avec plus de 40 hôtels signés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). En 2021, nous attendons également avec impatience sept ouvertures d’hôtels supplémentaires en Afrique et une douzaine de signatures d’hôtels supplémentaires sur les marchés africains », a ajouté le responsable.