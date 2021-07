Maroc. Radisson Hotel Group ouvre quatre nouvelles plateformes hôtelières

Radisson Hotel Group vient fraîchement d’annoncer l’ouverture de quatre plateformes supplémentaires situées notamment dans les régions d’Al Hoceima, Taghazout Bay et Saïdia. De quoi permettre à l’opérateur hôtelier de tisser sa toile dans le Royaume avec plus d’une dizaine d’établissements actuellement en exploitation et en développement.

Dans le détail, les quatre unités hôtelières du Radisson s’articulent autour de trois resorts et d’une résidence balnéaire. «Nous sommes ravis de renforcer au Maroc la présence de notre marque phare Radisson Blu ainsi que de nos offres de complexes hôteliers et d’appartements avec services», s’est félicité Tim Cordon. Et le Vice-Président Senior de la zone Moyen-Orient & Afrique de Radisson Hotel Group d’ajouter : «le Maroc est l’un de nos principaux marchés en Afrique. Nous cherchons à y implanter 15 hôtels en activité et en développement d’ici 2025».

Situé dans l’une des baies les plus pittoresques de la méditerranée, le Radisson Blu Resort Al Hoceima est entouré de 26 hectares de forêt de cèdres et profite d’un emplacement idéal en front de mer à Sfiha. L’établissement possède 432 chambres et suites de luxe.

Contigu au Radisson Blu Resort Al Hoceima, le Radisson Blu Residence Al Hoceima offre quant à lui un accès direct à la plage. Les résidents pourront profiter d’une vue panoramique sur la mer, le jardin et les piscines depuis les terrasses des appartements et des bungalows.

S’agissant du Radisson Blu Resort Saïdia Beach, il est situé non loin de la plage à proximité de la marina et du golf de la station balnéaire Saïdia Resorts. Un resort qui dispose de 397 chambres et suites.

Enfin, situé dans la station Taghazout Bay, le Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village propose une sélection d’installations dont un terrain de beach-volley, une académie de surf reconnue ainsi qu’un Kids Club.