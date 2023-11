Maroc-République de Corée : Bensaid veut développer une industrie de jeux vidéo

Le ministre Bensaid a présenté la vision ambitieuse du Maroc pour le secteur des jeux vidéo. Ce projet est dirigé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et vise à développer cette industrie au Maroc. Dans une première phase, cette initiative a consisté à équiper les maisons de jeunes du pays de salles de jeux électroniques. Parallèlement, des efforts sont déployés pour créer d’autres espaces dédiés à la programmation et à l’innovation, en mettant l’accent sur les jeunes qui n’ont pas accès à un enseignement académique de haut niveau. L’objectif ultime de cette démarche est de faire du Maroc un leader régional dans l’industrie des jeux électroniques.

Lors d’une récente rencontre entre le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, et le fondateur de Proxy Planet, une société sud-coréenne spécialisée dans l’industrie des jeux vidéo, plusieurs points ont été discutés concernant l’avenir de cette industrie au Maroc.

En outre, le ministre Bensaid a annoncé que le Maroc travaille sur la mise en place d’une ville entièrement dédiée à l’industrie des jeux électroniques. Cette ville servira de centre pour les entreprises nationales et internationales, ainsi que pour les start-ups opérant dans le domaine en plein essor des jeux vidéo. De plus, le Maroc prévoit d’organiser une exposition consacrée à l’industrie des jeux vidéo dans le pays l’année prochaine.

Au cours de cette réunion, le ministère a présenté sa stratégie globale et ses objectifs en ce qui concerne les investissements dans l’industrie des jeux vidéo. Le ministre Bensaid a souligné l’importance de créer des opportunités d’emploi et d’attirer des investissements grâce à l’industrie des jeux électroniques. Le Maroc est considéré comme un environnement favorable aux affaires, bénéficiant de compétences et de capacités significatives dans ce domaine.

Le fondateur de Proxy Planet, basé en Corée du Sud, a exposé la stratégie de son entreprise pour suivre et développer l’industrie des jeux électroniques. Il a mis en avant les opportunités d’investissement pour le développement de ce secteur, son rôle dans la contribution au PIB, son attrait pour les investissements étrangers, ainsi que sa capacité à créer des emplois directs et indirects. Ces aspects ont suscité un vif intérêt au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, qui vise à exploiter l’industrie des jeux vidéo pour stimuler l’emploi et attirer des investissements, compte tenu du climat favorable aux affaires et des compétences locales dans ce domaine.

La société Proxy Planet continuera de tenir des réunions au Maroc avec divers responsables gouvernementaux et effectuera des visites sur le terrain pour explorer les vastes opportunités d’investissement offertes par le Maroc dans le secteur des jeux vidéo.