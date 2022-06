Maroc. Smeia dévoile en avant-première la nouvelle Série 7 et le X7

C’est ce qui s’appelle faire coup double ! Smeia a dévoilé récemment et en avant-première deux vaisseaux haut de gamme de la flotte de BMW, à savoir l’inédite Série 7 et, à ses côtés, le X7 qui s’est vu offrir une cure de fraîcheur afin d’entamer la seconde partie de sa carrière.

Dire que la nouvelle BMW Série 7 joue pleinement la carte du luxe, distillant un confort surprenant, bénéficiant d’une dotation technologique de haute volée et offrant une expérience de conduite inédite, relève de l’évidence. Car dans ce segment, on parle d’ultra-luxe pour une clientèle soucieuse de son bien-être. Il faut dire aussi que la concurrence, notamment Allemande sur ce créneau, a également du répondant. Du coup, le staff d’ingénierie de la firme du Stuttgart a placé la barre haut avec, en prime, une déclinaison électrique dénommée i7.

Dans le détail, la face avant de cette nouvelle limousine fait la part belle aux derniers codes stylistiques de la marque, tout en introduisant une différenciation visuelle qui la distingue des autres modèles de la gamme BMW. Un engin qui table sur le tout technologique et qui étrenne des équipements exclusifs, notamment le «BMW Theatre Screen» (disponible à partir de la production du mois de mars 2023), l’expérience multi sensorielle BMW iDrive avec son écran incurvé «BMW Curved Display», ou encore l’assistant de manœuvres, conçu pour le stationnement entièrement automatisé.

S’agissant du confort à bord, il faut l’assimiler à celui proposé dans un cinq étoiles. Faut-il souligner que l’engin sera proposé exclusivement dans une variante de carrosserie à empattement long, procurant aux passagers à l’arrière un espace et un confort hors du commun. Sans compter que l’habitacle distille une sensation de bien-être doublée d’une atmosphère exclusive grâce à ses nouveaux matériaux de qualité supérieure, à un système de divertissement innovant et à une offre étendue baptisée «Executive Lounge», proposée en option.

Cette limousine est dotée de série de sièges confort de conception nouvelle. Ils offrent une surface d’assise plus généreuse que sur la génération précédente, mais aussi de nombreux réglages électriques, un système de chauffage et un support lombaire pour le conducteur et le passager avant. Les sièges multifonctions proposés en option à l’avant et à l’arrière offrent une fonction de ventilation active avec refroidissement optimisé et une fonction massage qui comprend neuf programmes.

Avec les options «Executive Lounge», les passagers installés à l’arrière bénéficient d’un confort d’assise maximal et d’une sensation de bien-être incomparable. Cette offre comprend notamment une fonction d’inclinaison du dossier ainsi qu’un repose-pied intégral déployé derrière le siège du passager avant. En outre, les fonctionnalités de réglages ont été optimisées pour un confort accru en position inclinée. Le package «Executive Lounge» est disponible sur le niveau supérieur de finition de la gamme Maroc.

Quant au X7 restylé, il conserve le double haricot géant caractéristique de BMW et adopte d’inédites optiques en deux parties, qui s’inspirent de celles du récent iX 100% électrique. Le grand SUV premium de la firme à l’hélice voit son habitacle progresser avec une planche de bord accueillant une dalle numérique d’envergure avec un écran de 12,3 pouces pour l’instrumentation et un autre de 14,9 pouces pour l’ordinateur de bord.

Les occupants de l’engin bénéficient d’un confort élevé grâce à sa dotation de série encore plus généreuse que son devancier. Outre la climatisation automatique quatre zones, le toit en verre panoramique et le système audio hi-fi, ce SUV premium est désormais équipé de série de sièges confort pour le conducteur et le passager avant, d’un volant Sport en cuir avec palettes de changement de rapports et d’un nouveau socle de recharge sans fil pour les smartphones compatibles.

Différents équipements sont inclus dans la gamme Maroc, notamment le toit en verre panoramique Sky Lounge (avec éclairage LED) ou encore le système audio «Harman Kardon Surround Sound». Les sièges avant peuvent également être dotés en option des fonctionnalités de ventilation active et de massage.

Les sièges de la deuxième et de la troisième rangée des finitions Maroc bénéficient également de la fonction chauffage, tout comme le volant et les accoudoirs du conducteur et du passager avant.

Pour le lancement au Maroc, la BMW Série 7 sera proposée en version électrique i7 xDrive60 et versions thermiques 735i, 740i & 760i xDrive. Les versions hybrides rechargeables 750e xDrive et M760e xDrive et la version Diesel 740d xDrive seront proposées à la clientèle marocaine dès leur démarrage de production en début d’année 2023.

Pour la version électrique i7 xDrive60, elle sera livrée avec une borne de recharge 22kW AC ainsi que deux câbles pour recharge publique et domestique. Les véhicules de la gamme BMW i sont garantis 2 ans, tandis que la garantie des batteries est valable 8 ans.

S’agissant du X7 dans le Royaume, il sera prochainement proposé en deux motorisations distinctes : la BMW X7 40d, la BMW X7 40i. Ces motorisations seront déclinées en deux finitions : Pure Excellence & M Sport. Le X7 M50i, quant à elle, sera proposé dans sa finition Excellence pour ravir les amateurs du fleuron de la sportivité estampillée BMW.