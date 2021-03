Maroc Telecom : fin des travaux de maintenance préventive opérés sur le câble sous-marin Atlas Offshore

Les équipes de l’opérateur historique viennent d’achever les travaux de maintenance préventive opérés sur son câble sous-marin Atlas Offshore, reliant Asilah à Marseille.

Maroc Telecom vient de terminer les travaux de maintenance préventive effectués sur son câble sous-marin Atlas Offshore, reliant Asilah à Marseille. On apprend ainsi que ces travaux, opérés par un navire spécialisé, ont été marqués par des conditions météorologiques défavorables au niveau du détroit.

« L’infrastructure maritime de Maroc Telecom est entièrement disponible, opérationnelle et sécurisée. Animé de la volonté permanente de fournir un service de qualité à ses clients, Maroc Telecom a mobilisé, tout au long de ces travaux, un important dispositif humain et matériel à même de garantir la meilleure qualité de service et d’éviter les impacts sur sa connectivité », souligne le management de l’opérateur historique.

