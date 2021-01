Maroc Télécom regroupe toutes ses filiales africaines sous une nouvelle marque

L’opérateur historique vient d’opérer un mouvement stratégique au niveau de ses filiales en Afrique subsaharienne. Le groupe Maroc Télécom a, en effet, décidé de regrouper toutes ses filiales africaines sous une unique identité visuelle « Moov Africa ».

« Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre à travers une nouvelle identité de marque qui rassemble les 10 filiales africaines de Maroc Telecom, forte d’un plus large territoire de présence et des effets de synergie qui contribueront au rayonnement commercial de la marque dans chaque pays. Cette nouvelle marque Moov Africa révélera au monde le caractère panafricain du Groupe Maroc Telecom : une marque continentale et un exemple de succès de la coopération Sud-Sud », explique l’opérateur historique.

Lire aussi| Intempéries à Casablanca : visite de terrain du Wali de la région

« Cette nouvelle identité illustre la vision du Groupe Maroc Telecom : l’Afrique en mouvement, qui réside dans le principe de partage du savoir-faire du groupe et sa capacité d’innovation au profit des pays dans lesquels il opère », poursuit le management. Notons que la nouvelle identité « Moov Africa » du groupe Maroc Telecom marque une étape importante dans le développement à l’international du groupe Maroc Telecom sur des marchés à fort potentiel, et renforce davantage son positionnement stratégique en tant qu’acteur majeur des télécoms en Afrique.

Lire aussi| Dakhla : une délégation américaine de haut niveau visite les locaux du futur consulat général US [Diaporama]