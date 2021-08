Maroc. Toujours pas de date pour la rentrée scolaire des écoles françaises

Alors que la rentrée scolaire au Maroc aura lieu de manière effective le vendredi 10 septembre 2021 au lieu du vendredi 03 septembre, rien n’a encore été décidé concernant les écoles relevant de l’Agence de l’Enseignement du Français à l’Étranger (AEFE).

Les écoles ont réagi suite aux questionnements des parents. Selon elles, aucune décision n’a été prise pour l’instant. Elles ajoutent qu’elles travaillent de concert avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) et les autorités pour décider de la date et des conditions de la rentrée.

À noter que le report de la rentrée scolaire des écoles marocaines a été décidé à cause de la courbe ascendante des nombres de cas récemment enregistrés, à l’apparition et la propagation de nouveaux variants du Covid-19 (plus contagieux, touchant toutes les catégories d’âges) et une disparité dans la situation épidémiologique entre les provinces et régions du Royaume.