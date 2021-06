Maroc : toutes les compagnies aériennes concernées par la reprise des vols

Dimanche dernier, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a annoncé que les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin 2021, soulignant que ces vols s’effectueront dans le cadre d’autorisations exceptionnelles vu que l’espace aérien marocain est toujours fermé.

Sur Twitter,Najlae Benmbarek, directrice de la diplomatie publique au sein du ministère des Affaires étrangères, apporte plus de précisions. Elle a tweetée que « toutes les compagnies aériennes seront autorisées (pas seulement RAM et Air Arabia) ».

Pour leur part, plusieurs compagnies aériennes ont fait part sur les réseaux sociaux de la reprise des vols, sans toutefois dévoiler le programme.

Starting from 15th June 2021, Air Arabia will operate special flights between Morocco and Europe



Passengers are invited to follow the travel conditions set by the Moroccan government and check the A & B lists they are travelling from or to the European countries.