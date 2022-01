Maroc. Un bilan commercial satisfaisant en 2021 pour Hyundai

Dans ce contexte, Global Engines, l’importateur de la marque sud-coréenne, précise avoir établi un record de ventes dans le Royaume, s’étant hissée sur la troisième marche du podium des marques automobiles les plus vendues, et ce, pour la deuxième fois consécutive. L’opérateur qui souligne avoir réalisé une part de marché record sur les 5 dernières années estimée à 7,8%.

L’année 2021 s’agissant du marché des voitures neuves dans le Royaume n’a pas été de tout repos pour les importateurs automobiles. Impactés par la crise sanitaire et surtout par la pénurie des semi-conducteurs, cette dernière créant de graves problèmes d’approvisionnement de véhicules, plusieurs opérateurs sont tout de même parvenus à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Hyundai qui a affiché d’excellents résultats pour l’année 2021.

Dans le détail, il a enregistré un total de 13 600 ventes (véhicules particuliers et utilitaires légers compris) à fin décembre 2021, soit une progression de 41% par rapport à l’année 2020, s’inscrivant ainsi dans la tendance générale du marché qui a enregistré une évolution de 32 %.

Lire aussi | Marché des voitures neuves. Un exercice 2021 positif malgré la crise

Une performance que l’importateur explique principalement par le renouvellement de l’ensemble de sa gamme de véhicules particuliers à savoir l’i10, l’i30, l’Accent, le Creta, le Tucson et le Santa Fe, ainsi que par le renforcement de sa gamme de véhicules hybride avec l’introduction d’une version exclusive de la Sonata Hybrid, une familiale haut de gamme qui se voit équipée de toit à panneaux solaire. Il faut y ajouter aussi le lancement du Kona Hybrid, un SUV compact qui a fait quelques adeptes.

A noter que sur le segment des SUV, premier segment du marché automobile au Maroc, la marque occupe la plus haute marche du podium dans cette catégorie de marché grâce à une palette de modèles en tout genre, de surcroît innovants en termes de design, de technologie et d’équipements de confort et de sécurité.

Lire aussi | Vignette 2022. Le paiement est aussi disponible sur «Daribati»

«2021 fût surprenante pour tous, mais dans un contexte de crise sanitaire et économique, les résultats de la marque au Maroc sont très positifs, en particulier notre performance sur le segment des SUV. Ces performances exceptionnelles sont de bon augure pour Hyundai et nous permettent d’aborder 2022 avec confiance grâce aux nombreuses nouveautés que la marque a lancé en 2021 ou celles qu’elle lancera dans les semaines à venir» s’est exprimé pour l’occasion Oussama Berrada Gouzi, Directeur général de Global Engines.