Maroc. Un nigérian parmi les 50 meilleurs étudiants du monde

Stanley Anigbogu qui bénéficie d’une bourse vient de l’Etat d’Anambra au Nigeria. Etudiant en développement multimédia à l’École nationale des sciences appliquées de Kenitra, il figure dans la liste des 50 meilleurs candidats pour le Chegg.org Global Student Prize 2022, un prix annuel de 100 000 dollars, qui récompense un étudiant exceptionnel ayant eu un impact réel sur l’apprentissage, la vie de ses pairs et sur la société, rapporte investorsking.com , un site nigérian spécialisé en économie et finance. Cet étudiant nigérian de Kénitra a été sélectionné parmi près de 7 000 candidats de 150 pays.

La Fondation Varkey s’est associée à Chegg.org pour lancer l’année dernière ce Prix Mondial, un prix jumeau à celui d’un million de dollars qu’elle a dédié aux enseignants. Selon cette institution, « ce prix réservé aux étudiants du monde entier a pour objectif de mettre en lumière les efforts d’étudiants extraordinaires du monde entier qui, ensemble, refaçonnent notre monde pour le mieux ». Pour rappel, le prix est ouvert à tous les étudiants âgés d’au moins 16 ans et inscrits dans un établissement d’enseignement ou un programme de formation. Les étudiants à temps partiel ainsi que ceux inscrits à des cours en ligne sont également éligibles au prix.

D’après « Investors king », Stanley Anigbogu est un acteur du changement, un défenseur des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), un entrepreneur et un technologue créatif. Pendant son séjour au Maroc, il a été reconnu par l’Association des étudiants nigérians comme l’étudiant le plus innovant/créatif en 2021. Il est le fondateur d’ArtecHubs Nigeria, une société leader d’acquisition de compétences STEM pour les jeunes esprits du sud-est du Nigeria. En effet, le jeune nigérian, également cinéaste internationalement reconnu, est un fervent militant de la réduction de l’écart entre les femmes et les hommes en termes dans les STEM et la réduction des inégalités entre les enfants dans les zones rurales.

Stanley a aussi lancé un certain nombre d’autres projets visant à résoudre les problèmes d’éducation qui affectent les enfants des quartiers ruraux et suburbains du Nigéria. Parmi ceux-là, on peut citer The Dream Box Initiative ou Stem4Her, qui a à ce jour doté jusqu’à 1500 filles rurales de compétences en STEM, ou encore Sparknuit, une startup qui fournit des sources d’électricité fiables et à bon marché aux personnes vivant dans des zones difficiles d’accès, ainsi que des lampes à énergie solaire afin que les enfants puissent étudier la nuit.

Il faut dire que les initiatives de l’étudiant nigérian de Kénitra ont reçu une reconnaissance mondiale de la part d’organisations internationales telles que le Diana Award. Stanley a également participé en tant qu’animateur et conférencier à des événements tels que le Nigeria Edtech Summit, la Berlin Science Week, la RDC Science Week et la Morocco Science Week. « Depuis son lancement l’année dernière, le Global Student Prize a donné à des étudiants incroyables du monde entier une chance de partager leurs histoires, de se connecter les uns aux autres et d’atteindre des influenceurs dans le domaine de l’éducation et au-delà. Aujourd’hui plus que jamais, des étudiants comme Stanley méritent que leur histoire soit racontée et que leur voix soit entendue. Après tout, nous devons exploiter leurs rêves, leurs idées et leur créativité pour relever les défis redoutables et urgents auxquels notre monde est confronté », a déclaré Dan Rosensweig, PDG de Chegg. Selon ce dernier, les finalistes de cette année ont eu un impact considérable dans des domaines allant de l’environnement à l’égalité et à la justice, de la santé et du bien-être à l’éducation et aux compétences, de l’autonomisation des jeunes à l’élimination de la pauvreté.

Pour sa part, Sunny Varkey, fondateur de la Fondation Varkey, a chaleureusement adressé ses plus chaleureuses félicitations à Stanley. « Son histoire témoigne du rôle crucial que joue l’éducation dans la construction d’un avenir meilleur pour nous tous. C’est la clé pour résoudre les plus grands défis de l’humanité, de la guerre et des conflits au changement climatique en passant par les inégalités croissantes. Alors que le temps presse pour atteindre les objectifs de développement durable, il est plus important que jamais de donner la priorité à l’éducation afin que nous puissions affronter l’avenir avec confiance », dit-il.

Les candidatures et les nominations pour le Prix mondial des étudiants de cette année ont été ouvertes le jeudi 27 janvier et clôturées depuis le dimanche 1er mai. Les étudiants sont évalués sur leur réussite scolaire, leur impact sur leurs pairs, la façon dont ils font une différence dans leur communauté et au-delà, comment ils surmontent les chances de réussite, comment ils font preuve de créativité et d’innovation et comment ils agissent en tant que citoyens du monde.

Le lauréat de l’année dernière était Jeremiah Thoronka, un étudiant sierra-léonais de 21 ans, qui a lancé une start-up appelée Optim Energy qui transforme les vibrations des véhicules et des piétons sur les routes en un courant électrique. Avec seulement deux appareils, la startup a fourni de l’électricité gratuite à 150 foyers comprenant environ 1 500 citoyens, ainsi qu’à 15 écoles fréquentées par plus de 9 000 élèves.

Les 10 meilleurs finalistes du Global Student Prize devraient être annoncés en août de cette année. Le gagnant, qui sera annoncé plus tard dans l’année, sera choisi parmi les 10 meilleurs finalistes par la Global Student Prize Academy, composée de personnalités éminentes.