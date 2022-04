Maroc: une croissance économique entre 1,5% et 1,7% prévue en 2022

L’économie marocaine devrait enregistrer un taux de croissance entre 1,5% et 1,7% en 2022, au lieu d’une progression de 3,2%, comme prévu au niveau de la loi des finances, a indiqué, lundi, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

« Selon les données actuelles, qui prennent en considération les derniers développements aux niveaux national et international, le Maroc devrait enregistrer un taux de croissance oscillant entre 1,5% et 1,7% », a fait savoir Akhannouch qui répondait à une question centrale à la Chambre des Représentants sur « la situation de l’économie nationale à l’aune des changements climatiques et géostratégiques », lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles adressées au Chef du gouvernement.