Maroc. Une diplomatie sereine, mais offensive [Par Jamal Berraoui]

Si tous les regards sont rivés sur la constitution du nouveau gouvernement, le Maroc est en butte à des développements contraignants sur la scène diplomatique. Oublions l’Algérie, cela n’a aucun intérêt, ce régime a choisi de faire du Maroc, de l’animosité face au Maroc, une carte de politique intérieure. Le peuple algérien règlera ce problème, souhaitons-le de manière pacifique.

Il y a plus sérieux. La CEDH, la Cour Européenne a donné suite à la plainte du Polisario, concernant l’accord de pêche et d’agriculture entre l’Union Européenne et le Maroc. La réaction a été mesurée et adaptée. Le communiqué conjoint de Bourita et de Borell a été clair, cela n’entrave en rien la coopération.

Dans l’hystérie collective de la campagne électorale française, le gouvernement parisien a choisi de réduire de moitié les visas accordés aux Marocains, au prétexte que le Maroc ne délivre pas assez de pass consulaires à ceux qui ont été condamnés à une obligation de quitter le territoire français.

Là aussi, la réponse est mesurée, mais ne cède rien sur les principes. « C’est une décision souveraine de la France. On en prend acte mais, on conteste les arguments. La vérité, c’est qu’on ne peut pas délivrer un pass consulaire à quelqu’un qui n’a aucune pièce d’identité prouvant qu’il est Marocain, et dans la pandémie s’ajoutent les questions sanitaires. C’est donc un problème des lois françaises.

Le Roi l’avait clairement dit dans son discours du 20 août. Le Maroc est harcelé de toutes parts. La diplomatie marocaine ne cède pas à l’émotion. C’est une diplomatie avec une doctrine affirmée, qui ne cède rien sur l’intégrité territoriale, qui œuvre pour la paix et la coopération. Elle est donc très prévisible, ce qui est un atout dans les relations internationales.

Cette diplomatie est un point fort. Un Etat ne renforce pas son image par des coups de gueule. Il est respecté quand ses positions sont inscrites dans le marbre, affichées. C’est ce que le Maroc fait sur tous les terrains. La sérénité n’est pas une faiblesse, c’est le gage de l’efficacité.