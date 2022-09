Maroc – Union européenne : la diplomatie économique marque des points

Le 29 septembre, le patron de la CGEM a saisi l’occasion pour organiser, avec Pina Picierno, vice-présidente du Parlement européen, une rencontre sur le thème « La coopération Maroc-UE et le commerce extérieur en faveur de la durabilité, en Méditerranée ». La Mer Méditerranée est un espace qui a une profondeur historique et qui réunit plusieurs peuples. Chakib Alj, président de la CGEM au Maroc, tout en soulignant le contexte actuel de crise qui explique la hausse brutale des prix des matières premières, au niveau international, en particulier les produits énergétiques et les produits alimentaires, évoque l’urgence d’un front méditerranéen commun où les acteurs économiques du Royaume du Maroc disposent d’un potentiel important, en matière de contribution à des solutions économiques urgentes.

Lire aussi | Le Crédit Agricole du Maroc reçoit le label de certification de l’IFACI

En fait, cette rencontre s’inscrit dans la continuité des travaux déjà entamés entre la CGEM et son homologue européen Business Europe, à travers le « Pacte de modernisation conjoints sur le commerce et l’investissement au Maroc », signé en octobre 2021, à Bruxelles. Ce pacte est un appel à un approfondissement de la coalition des organisations d’employeurs des deux rives de la Méditerranée, pour une intégration plus avancée des économies de l’UE et du Royaume du Maroc qui est d’ailleurs le premier partenaire commercial de l’UE en Afrique, comme l’UE est le premier partenaire commercial du Maroc.

Lire aussi | Le ministère de la Culture poursuit Adidas en justice pour vol de patrimoine marocain

Compte tenu des progrès et des réalisations du Maroc, dans le développement des énergies renouvelables, internationalement reconnus, le Maroc est le premier voisin du Sud à signer un partenariat vert stratégique avec l’UE. C’est aussi le premier bénéficiaire de l’UE Global Gateway.