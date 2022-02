Maroc-Union Européenne. Ursula von der Leyen réaffirme la volonté de l’UE de continuer à approfondir sa coopération avec le Royaume

Ursula von der Leyen, en visite dans le Royaume, a réaffirmé ce mercredi 9 février à Rabat, la volonté de l’Union Européenne (UE) de continuer à approfondir le partenariat «stratégique, étroit et solide» avec le Maroc.



«Le Maroc est un pays avec lequel nous avons construit un partenariat stratégique, étroit et solide», a souligné la Présidente de la Commission Européenne lors d’un point de presse conjoint avec Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, à l’issue de leurs entretiens et mettant tous deux en relief les liens historiques unissant les deux parties. «Je réaffirme notre volonté de continuer à approfondir nos relations en tant que voisins, en tant que partenaires et en tant qu’amis», a-t-elle ajouté, notant que ses entretiens avec Aziz Akhannouch ont été l’occasion de constater que cette volonté est réciproque. «C’est donc ensemble que nous pouvons bâtir une vision commune et ambitieuse de notre partenariat», a assuré la responsable européenne.

Le Maroc œuvrera avec sérieux au raffermissement du partenariat stratégique avec l’Union Européenne (UE), a affirmé quant à lui le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch. «Nous veillerons avec sérieux au raffermissement de cette relation à laquelle Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une importance très particulière», a souligné M. Akhannouch, faisant savoir que le Maroc veut aller de l’avant dans son partenariat avec l’UE à travers la réalisation de grands projets.



Mme von der Leyen qui s’est réjouie de sa première visite dans le Royaume dans ses fonctions de Présidente de la Commission européenne, a aussi rappelé que le Maroc est le premier partenaire de l’UE sur les plans économique et commercial au niveau du Continent africain. Elle a, en outre, mis en avant les contributions des Européens installés au Maroc et des Marocains établis en Europe à l’enrichissement mutuel des cultures qui se sont influencées depuis des siècles.



Par ailleurs, la responsable européenne a fait savoir que l’entrevue avec le Chef du gouvernement a été l’occasion d’échanger sur les défis mondiaux auxquels le Maroc et l’Europe sont confrontés, soutenant que pour relever ces challenges, les deux parties doivent trouver des solutions ensemble dans le cadre de leur partenariat. Elle a, dans ce sens, affirmé avoir abordé avec M. Akhannouch les principaux sujets d’intérêt commun, citant, entre autres, le développement d’un partenariat vert, le premier développé avec un pays partenaire



Mme von der Leyen a expliqué que l’objectif de ce partenariat est de s’engager ensemble dans le développement de l’énergie verte, ajoutant que les deux parties coopèrent aussi dans le développement de la connectivité de la société grâce à un large partenariat numérique. Elle a par ailleurs souligné la place importante réservée par l’UE à l’éducation et à la culture dans sa coopération avec le Maroc, se réjouissant de la vision ambitieuse dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement (NMD) établi sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Au-delà de la coopération bilatérale, l’UE compte sur le Maroc dans la mise en œuvre du nouvel agenda pour la Méditerranée, a-t-elle poursuivi, soulignant sa détermination à continuer le dialogue avec le Royaume autour de l’ensemble de ces sujets.



