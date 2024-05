Maroc-USA: Bientôt une représentation de l’USADF à Rabat

Le président Joe Biden a récemment désigné Carol Moseley Braun pour prendre la tête de l’USADF, et sa nomination a été confirmée par le Sénat des États-Unis.

Carol Moseley Brown a prêté serment à Washington en tant que présidente du conseil d’administration de l’US-African Development Foundation (USADF). Dans son discours d’investiture, elle a exprimé son engagement à renforcer le rôle de la United States African Development Foundation, qui soutient déjà de nombreux programmes de développement en faveur des populations africaines les plus défavorisées. Cette action s’inscrit dans la vision du président américain Joe Biden visant à approfondir les relations entre les États-Unis et l’Afrique.

À cette occasion, l’Ambassadrice Carol Moseley Braun envisage d’établir une représentation de la Fondation à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, afin de faciliter des échanges plus étroits avec les acteurs économiques et sociaux du Royaume et du continent africain.

Carol Moseley Braun, issue des écoles publiques de Chicago, a occupé divers postes gouvernementaux aux États-Unis, notamment en tant que procureure adjointe des États-Unis, chef de file de l’Assemblée générale de l’Illinois, dirigeante exécutive au niveau du comté, première sénatrice afro-américaine des États-Unis, ambassadrice, entrepreneure, et est aujourd’hui présidente de la US-African Development Foundation.