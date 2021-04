Maroc-USA : Nasser Bourita s’entretient avec le Secrétaire d’Etat américain

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, le 30 avril, un entretien téléphonique, avec le Secrétaire d’État américain, Anthony J. Blinken. Les détails.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux responsables se sont félicités du partenariat stratégique robuste et durable liant depuis des décennies le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique. Notons que le Secrétaire d’État américain a loué les avancées réalisées par le Maroc durant les deux dernières décennies sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au niveau des réformes politiques, du progrès économique et du développement social.

Anthony J. Blinken a, en outre, salué le leadership du Souverain dans la lutte contre les changements climatiques et l’investissement dans les énergies renouvelables et la promotion de l’économie verte. Les deux responsables ont également échangé autour des questions régionales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye et au Sahel. A cet égard, le Secrétaire d’Etat a aussi salué le rôle stabilisateur joué par le Maroc dans un voisinage empreint de turbulences.



Dans le contexte de l’accord trilatéral signé le 22 décembre 2020 par les États-Unis, Israël et le Maroc, Anthony J. Blinken a salué la reprise des contacts officiels entre le Maroc et Israël et a noté que ces relations ne manqueront pas d’apporter des dividendes à long terme, tout en soulignant le rôle pionnier et l’action crédible du Maroc dans l’avènement d’une paix durable au Moyen-Orient.

Notons également que les deux responsables se sont félicités de « la célébration cette année du 200ème anniversaire du don du bâtiment de la légation américaine à Tanger aux États-Unis par le Sultan Moulay Soulayman, un exemple des multiples volets du partenariat stratégique maroco-américain de longue date ».