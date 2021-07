Maroc. Voici l’agenda des élections de 2021

Médias24 s’est penché sur l’agenda des élections législatives, locales, régionales, communales et de la chambre des conseillers. Voici les dates.

Législatives

L’élection des membres de la Chambre des représentants aura lieu le mercredi 8 septembre 2021. Les dépôts de déclaration des candidatures démarrent le 16 août et seront fermés le 25 du même mois à midi.

La campagne électorale s’étale entre le 26 août et le 7 septembre à minuit, soit la veille du scrutin.

Ces échéances législatives connaissent une nouveauté majeure, avec la création de circonscriptions régionales qui remplacent la liste nationale. Ce changement aura une incidence sur les conditions d’éligibilité puisque les candidats ayant déjà été élus dans le cadre de la liste nationale ne pourront plus se présenter au titre des nouvelles listes régionales.

Régionales

Les élections régionales auront lieu le mercredi 8 septembre 2021. Les déclarations de candidatures devront être déposées par le mandataire de chaque liste et ce, à partir du lundi 16 août au mercredi 25 août à midi.

Le lancement de la campagne électorale est, pour sa part, fixé au jeudi 26 août. Elle devra prendre fin le mardi 7 septembre à minuit.

Communes et arrondissements

Le scrutin est prévu pour le 8 septembre, simultanément avec les législatives et régionales. Le dépôt des déclarations de candidatures sera ouvert à partir du lundi 16 août. Le terme de ce délai est fixé au 25 août à midi. Les déclarations doivent être déposées, selon les cas, par le candidat lui-même ou par le mandataire de liste.

Les partis peuvent démarrer leurs campagnes électorales à compter du jeudi 25 août 2021. Ce délai s’étale jusqu’à la veille du scrutin, soit le 7 septembre à minuit.

Préfectures et provinces

Ces élections auront lieu le 21 septembre. Le délai de dépôt des déclarations de candidatures sera ouvert à partir du 11 septembre. Il arrivera à échéance le 13 septembre à midi.

Pour sa part, la campagne électorale s’étalera du 14 au 20 septembre à minuit.

Chambres de commerce, d’industrie, de service, d’artisanat et de pêches maritimes

Les membres de ces chambres seront élus le vendredi 6 août 2021. Le dépôt des listes de candidatures et déclarations de candidatures individuelles sera ouvert du 23 au 27 juillet. Leur dépôt se fera selon les catégories professionnelles pour les chambres commerciales, industrielle et services et les chambres artisanales, et selon les collèges électoraux pour les chambres des pêches maritimes.

La campagne électorale débute le mercredi 28 juillet pour être bouclée le 5 août.

Chambres agricoles

Ces élections auront lieu le vendredi 6 août. Les candidatures seront déposées à partir du 23 au 27 juillet à midi. La campagne électorale pourra démarrer le lendemain, à savoir du 28 juillet et jusqu’au 5 août à minuit.

Chambre des conseillers

Le marathon électoral sera bouclé avec les élections des conseillers, prévues le 5 octobre 2021.

Contrairement à la première chambre, l’électorat est composé lui-même d’élus au sein des collectivités territoriales, syndicats, chambres professionnelles, etc. C’est un suffrage universel indirect où on fait appel aux « grands électeurs ». Cela explique pourquoi les élections à la Chambre des conseillers ont lieu après les régionales, communales, chambres professionnelles etc.

Les listes de candidatures et les candidatures individuelles doivent être déposées, selon les cas, par le mandataire de liste ou le candidat à partir du 24 septembre. Ce délai arrive à échéance le 27 septembre à midi.

La campagne électorale démarre à la première heure du 28 septembre pour finir le 4 octobre à minuit.