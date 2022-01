Maroc. Voici le top 3 des régions économiques

«La région TTA, avec un PIB de 126 MMDH, concourt pour 10,9% au PIB du Maroc en 2019 et occupe ainsi la troisième place parmi les régions économiques du Royaume, devancée par les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-Kenitra», précise la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) dans une note d’information sur les comptes régionaux en 2019.

S’agissant des autres régions marocaines, la région de Casablanca-Settat l’emporte économiquement, puisqu’elle crée à elle seule 31,8% de la richesse nationale, suivie de la région de Rabat- Salé-Kénitra, qui occupe la seconde position avec une part de 15,3% du PIB national, alors que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima se positionne favorablement bien loin de la position médiane.

Le secteur tertiaire, qui regroupe les activités de service et le commerce, participe pour presque la moitié (45,1%) du PIB créé à la région TTA, et pour 9,7% à la valeur ajoutée correspondante à l’échelle nationale, ce secteur ayant connu une évolution de 7,4% par rapport à l’année précédente.

Deux activités tertiaires dominent toujours dans la région: «immobilier, location et services rendus aux entreprises» (12,2% de la richesse régionale), puis «commerce» avec 10,3%, précise la note, relevant que l’importance de l’activité tertiaire serait attestée par l’amélioration des réseaux routiers et autoroutiers et l’essor du port Tanger Med.

Pour sa part, le secteur secondaire, qui concerne les activités de transformation de biens, contribue pour 30,9% au PIB régional, et pour 13,3% à la valeur ajoutée nationale correspondante à ce secteur, tandis que le secteur primaire, comprenant l’agriculture et la pêche, contribue pour 11,4% au PIB créé à la région et pour 10,3% à la valeur ajoutée correspondante nationale.

Par rapport au niveau national, quatre secteurs d’activité sont les plus surreprésentées dans la région TTA, à savoir «les industries de transformation» et «commerce», qui viennent en tête avec des apports respectifs de 16,6% et 14,2% à la valeur ajoutée nationale relative aux mêmes secteurs, suivis du secteur «production et distribution d’électricité et d’eau» avec un poids de 12,6%, puis «éducation, santé et action sociale» avec 11,8 et «immobilier, location et services rendus aux entreprises» avec 11,9%.

La région TTA se positionne au 5ème rang des régions marocaines les plus peuplées, en abritant 10,5% de la population nationale. Elle occupe le territoire le plus étroit de toutes les régions du Royaume avec un espace de seulement 2,4% du territoire national, soit une densité de population plus intense.