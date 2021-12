Marocains, voici comment fonder votre entreprise en Europe 100% en ligne

Avec le développement de la pandémie durant les deux dernières années, le nomadisme digital a tout son intérêt en permettant aux différents porteurs de compétences de travailler depuis l’endroit de leur choix et permettre la continuité de l’activité de plusieurs entreprises.

En tant que marocain/ne, vous pouvez créer votre entreprise en Europe depuis le Maroc dans le cadre d’un processus totalement digitalisé. En décembre 2014, l’Estonie a lancé une idée novatrice : la résidence électronique. Ce concept repousse les limites pour donner plus de pouvoir aux entrepreneurs du monde entier. Le programme permet aux e-résidents d’accéder aux services électroniques estoniens et, par conséquent, de faire partie de l’économie estonienne et européenne, sans jamais mettre un pied dans le pays.

Le programme a attiré plus de 72 000 personnes de plus de 175 pays, ainsi que 14 000 créations d’entreprises en l’espace de sept ans seulement. Ainsi, l’Estonie reçoit des revenus par le biais de taxes ou d’investissements directs, contribuant à financer le développement du pays. Pour la seule année 2019, 10,8M d’euros ont été collectés en taxes grâce au programme.

Alors que les individus obtiennent leur résidence numérique en Estonie, de nombreuses fausses idées circulent au sujet du programme de résidence électronique de l’Estonie. La première chose à clarifier est que « l’e-résidence en Estonie n’est PAS un moyen de devenir un résident légal ». En outre, elle ne vous donne pas le droit de rester en Estonie, dans l’espace Schengen, ou n’importe où dans l’UE d’ailleurs. Vous n’obtiendrez jamais d’assistance consulaire ni de conseils de la part du gouvernement estonien.

Avoir une e-résidence en Estonie n’est certainement pas un moyen d’éviter de payer des impôts dans son pays de résidence. D’un autre côté, tous les e-résidents ne contribuent pas non plus aux impôts en Estonie. Ceux qui sont tenus de payer l’impôt sur le revenu en Estonie le font en raison de leurs revenus en Estonie ou par l’intermédiaire de leur société estonienne.

Quels sont les bénéfices dont vous profitez en tant que résident numérique de l’Estonie ?

Les e-résidents d’Estonie ont accès à de nombreux avantages dans l’un des pays les plus avancés sur le plan technologique. Bien que le programme d’e-résidence d’Estonie n’offre pas la liberté de la résidence fiscale ou du domicile physique, il présente de nombreux avantages pour les personnes qui souhaitent investir dans des affaires à l’étranger.

: Vous pouvez créer une entreprise dans laquelle vous travaillerez entièrement en ligne. Cela signifie que vous pouvez désormais travailler depuis n’importe quel emplacement. Entreprise européenne : De nos jours, tout le monde veut intégrer le marché européen. Obtenez votre e-résidence en Estonie et considérez que votre travail est à moitié fait, car vous pourrez bientôt y établir votre propre société européenne sans avoir à nommer un directeur local. En outre, vous pouvez vous inscrire et accepter des paiements via des plateformes en ligne. Ils utilisent la technologie blockchain pour protéger les données sensibles afin de garantir la sécurité. Développez votre entreprise à distance : Maintenant que vous êtes un e-résident, vous pouvez utiliser votre carte d’identité pour signer, crypter et envoyer des documents par voie numérique. En outre, vous pouvez accéder au marché unique européen pour améliorer l’efficacité de votre entreprise.

: Maintenant que vous êtes un e-résident, vous pouvez utiliser votre carte d’identité pour signer, crypter et envoyer des documents par voie numérique. En outre, vous pouvez accéder au marché unique européen pour améliorer l’efficacité de votre entreprise. Faites partie de la communauté mondiale : Il existe des e-résidents de près de 170 pays, et avec votre e-citoyenneté estonienne, vous pouvez faire partie de ce réseau mondial. C’est le meilleur moyen de trouver l’inspiration et de découvrir de nouvelles voies pour la croissance de votre entreprise.

Comment procéder pour devenir citoyen numérique de l’Estonie ?

La demande de résidence électronique en Estonie est une procédure simple et rationalisée. Le processus se fait en ligne et s’achève en un mois sans avoir à se rendre en Estonie.

Vous aurez besoin d’une copie scannée de votre passeport et d’une photo d’identité lors de votre demande d’e-résidence estonienne. Vous devrez également rédiger une déclaration de motivation qui explique brièvement pourquoi vous souhaitez bénéficier de la citoyenneté numérique estonienne. En outre, vous aurez besoin d’une carte Visa ou MasterCard pour effectuer le paiement d’une somme modique aux alentours de 1400 Dhs.

Le formulaire de demande est disponible sur le site web e-resident. Veillez à remplir le formulaire avec toutes les informations correctes correspondant à vos documents. Après avoir rempli le formulaire, vous serez redirigé vers le portail de paiement. Si le paiement des frais d’État a été effectué avec succès, vous recevrez un courriel de confirmation.

La demande est examinée par le Conseil de la police et des gardes-frontières estoniens, qui a le pouvoir discrétionnaire de vérifier les antécédents du demandeur. Si votre demande est approuvée, vous recevrez votre carte d’e-résident à l’ambassade ou au consulat indiqué dans un délai de 2 à 4 semaines, selon votre lieu de résidence. Vous serez également informé par courrier.

Votre kit de résidence électronique arrivera à l’endroit que vous avez indiqué dans le formulaire de demande. En outre, n’oubliez pas d’apporter la pièce d’identité délivrée par le gouvernement que vous avez soumise avec la demande. Il vous sera également demandé de soumettre vos empreintes digitales.

Après avoir obtenu votre e-résidence en Estonie

Maintenant que vous avez obtenu votre carte d’e-résidence estonienne, quelle est la prochaine étape ?

Utilisez votre carte d'identité numérique : Avec la carte d'identité numérique, vous pouvez commencer à signer des contrats. Vous pourrez envoyer et crypter des documents en toute sécurité car vous serez autorisé à accéder aux services électroniques estoniens : e-Estonia.

: Avec la carte d’identité numérique, vous pouvez commencer à signer des contrats. Vous pourrez envoyer et crypter des documents en toute sécurité car vous serez autorisé à accéder aux services électroniques estoniens : e-Estonia. Créez votre entreprise : Enfin, la grande étape. Vous êtes maintenant prêt à vous enregistrer et à créer votre propre société européenne. En outre, grâce aux services en ligne, vous pouvez accéder au marché des prestataires de services et vous connecter à la communauté mondiale des e-résidents.

Comment cela fonctionne-t-il ?



En tant qu’e-résident estonien, vous recevez une carte d’identité numérique. Il s’agit d’une puce spéciale que vous pouvez utiliser pour bénéficier des services et ressources des secteurs public et privé estoniens. En outre, les entrepreneurs, les nomades numériques et les freelances possédant une e-citoyenneté estonienne peuvent l’utiliser pour crypter des fichiers et signer les documents à distance.

Vous pouvez demander des services bancaires commerciaux numériques et des services de paiement en ligne grâce à votre carte. En fait, vous découvrirez de nombreuses solutions de paiement internationales pour couvrir les frais de votre installation. Tout cela se fera sans paperasse et à un coût minimal. Plus important encore, le parcours de votre entreprise sera entièrement axé sur la croissance plutôt que sur la bureaucratie. Vous pouvez également demander à bénéficier de services bancaires commerciaux pour votre entreprise.

Ouverture d’un compte bancaire en Estonie

Même si vous êtes un e-résident, vous ne pouvez pas simplement vous rendre dans une banque et demander un compte immédiatement. Le pays a des règles strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, qui obligent les banques à se conformer à des règles strictes. Elles ne vous ouvriront un compte bancaire que si vous pouvez démontrer un lien solide et durable avec l’Estonie. Les cartes d’identité à puce des e-résidents sont approuvées par les banques LHV, Swedbank et SEB, mais il se peut que vous soyez convoqué pour un entretien en face à face.

Swedbank et SEB sont des banques suédoises de classe mondiale qui mènent des opérations de grande envergure en Estonie. Elles ont des succursales réparties dans tout le pays. Les deux banques n’ouvriront votre compte bancaire que si votre entreprise est déjà enregistrée en Estonie et si vous avez de gros clients qui travaillent en étroite collaboration avec vous.

LHV, en revanche, est une banque estonienne moderne qui a commencé comme une société d’investissement. Elle ne possède que deux succursales. LHV propose des services bancaires abordables. Cependant, elle applique désormais des frais supplémentaires pour les non-résidents. Son principal avantage est qu’elle traite avec ses clients à distance. Comme vous avez déjà votre carte de résidence électronique, vous ne devrez vous rendre qu’une seule fois à la banque LHV. Si vous avez besoin d’une carte de débit, vous devrez peut-être revenir une fois de plus pour la récupérer. N’oubliez pas de contacter le personnel de la LHV pour savoir si votre carte est prête ou non. Vous pourrez alors effectuer toutes vos transactions par voie électronique, où que vous soyez dans le monde.

Créer une entreprise en Estonie

L’Estonie abrite un grand nombre des entreprises les plus dynamiques du monde. Parmi celles-ci, citons Skype, TransferWise et Pipedrive. L’infrastructure numérique avancée et la bureaucratie minimale sont les principaux facteurs de l’attrait de l’Estonie pour les entreprises.

Commencez par décider de l’endroit où vous souhaitez créer votre entreprise en Estonie. Vous pouvez bien sûr le faire à distance sans avoir à monter dans un avion pour parcourir les bureaux. Choisissez un nom pour votre société et veillez à ce qu’il soit unique, car votre demande peut être rejetée si une autre société est déjà enregistrée sous ce nom. Toutefois, l’e-résidence en Estonie ne confère pas automatiquement la résidence fiscale à votre société. Par conséquent, vous devez toujours consulter un professionnel de la fiscalité pour déterminer si vous devez payer un impôt sur le revenu ou sur les sociétés.

Impôts sur l’e-résidence en Estonie (0% d’impôt sur les bénéfices non distribués)

Le système fiscal estonien est simple. Il est séduisant pour les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices, plutôt que pour celles qui les distribuent.Vous devez payer 20 % d’impôt sur les sociétés sur les bénéfices distribués. Mais vous ne devez aucun impôt sur les sociétés si vous ne distribuez pas les bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes, c’est-à-dire 0 % d’impôt sur les bénéfices non distribués. En outre, si vous décidez de distribuer les bénéfices en les versant sous forme de salaire et non de dividendes, vous ne devez pas payer l’impôt.