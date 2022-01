Marque Employeur.La SMT certifiée pour la deuxième année consécutive

Le Top Employers Institute, qui délivre les certificats, est un programme de certification international qui permet aux organisations d’évaluer et d’améliorer leur environnement de travail et leurs pratiques en matière de ressources humaines. SMT est l’une des neuf entreprises opérant au Maroc qui ont reçu le certificat après avoir répondu à une enquête en ligne. Parmi les autres bénéficiaires du certificat au Maroc figurent Huawei, Philip Morris, Capgemini, Infobip, Modelez, Lear Corporation, Eurafric et JTI Maroc.

Le certificat de « meilleur employeur » de l’institut ne signifie pas que les entreprises participantes sont les meilleurs employeurs au niveau national. Il s’agit simplement de la dénomination du certificat en matière de ressources humaines. L’institut Top Employers accorde actuellement ce label à 1 857 entreprises participantes, et un pays peut avoir plusieurs entreprises certifiées « meilleur employeur » par l’institut. L’organisation sélectionnée doit d’abord remplir une enquête contenant un compte rendu détaillé de ses « pratiques en matière de gestion des ressources humaines ». Cette enquête est ensuite validée et notée par l’institut, et si l’organisation répond aux critères fixés, l’institut lui accorde son certificat de « meilleur employeur ». La SMT a marqué une avancée significative avec un score global de plus de 16 points dans l’évaluation annuelle de l’institut.