Marrakech accueille la 7ème édition du Forum Marocain de l’Entrepreneuriat

Plus de 500 jeunes entrepreneurs, grands patrons, chefs d’États, responsables politiques et société civile, prennent part à cette septième édition du Forum Marocaine de l’Entrepreneuriat, sous le thème « l’investissement pour l’Afrique, pour le Maroc , pour le monde entier ».

Le forum, est inspirée par les Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, appelant à la nécessité de promouvoir le capital humain et de renforcer l’autonomisation économique des jeunes et des femmes en situation de précarité, ainsi que d’assurer une révision globale des mécanismes et programmes de soutien public destiné à soutenir l’emploi, améliorer le climat des affaires et à accroître l’efficacité des programmes, à travers une nouvelle feuille de route pour le développement de la qualification, la formation, l’incubation et le réseautage.

« La nécessité de l’intégration africaine ne fait plus débat. Nous en sommes tous convaincus. Il est bon que nous trouvions désormais les voies et les moyens de poursuivre et d’arriver à cette intégration régionale. La Fondation Forum Marocaine de L’Entrepreneuriat continuera de prendre sa part dans ce processus », a déclaré Mohamed Ben Aissa, président de la Fondation Forum Marocain de l’Entrepreneuriat.