Marrakech. Fatim-Zahra Ammor sur le terrain aux cotés des professionnels

Débutée ce jeudi 13 janvier et devant s’achever ce vendredi 14 janvier, une visite de travail est actuellement effectuée à Marrakech par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire. Imad Barrakad, Directeur général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), Youssef Hosni, Directeur de l’Office du Développement de la Coopérative (ODCO) et Asmae Kadiri, Directrice de la Stratégie, de la Programmation et de la Coopération (DSPC) au Département de l’Artisanat ont pris part également à cette visite.

L’objectif de cette tournée est d’activer le lancementde certains projets structurants et de s’entretenir avec les Autorités locales et les professionnels au niveau de la région sur les perspectives de relance post-Covid de la destination Marrakech. Les trois secteurs couverts par la visite sont le tourisme, l’artisanat et l’économie sociale et solidaire.