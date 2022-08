Marsa Maroc : un CA consolidé en hausse de 14%

Le chiffre d’affaires consolidé de Marsa Maroc s’est établi à plus de 1,99 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2022, en hausse de 14% par rapport à la même période une année auparavant.

Pour sa part, le trafic domestique a enregistré une hausse de 8% au deuxième trimestre contre une baisse de 14% au titre du premier trimestre 2022, ce qui a permis de limiter sa baisse à 7% au titre du premier trimestre 2022, avec un trafic enregistré de 505 milliers d’EVP. Ce niveau d’activité est également expliqué par le trafic et divers qui a progressé de 4% pour s’établir à 14,2 MT. Le trafic de vrac liquide s’est établi à 5,2 MT, marquant une hausse de 16% qui s’explique par l’augmentation des importations de fuel, d’essence et de kérosène. Le trafic de vrac solide s’est établi à 7,6 MT marquant ainsi une baisse de 5% s’expliquant par le retrait du trafic de céréales (retard des importations suite à la hausse des cours à l’international) et d’engrais (pluviométrie défavorable), précise Marsa Maroc.

Concernant les investissements consolidés engagés par le Groupe à fin juin 2022, ils se sont élevés à 156 millions de dirhams (MDH) et concernent principalement l’acquisition de divers matériels d’exploitation, relève le communiqué. L’endettement net du Groupe s’est quant à lui établi à 954 MDH à fin juin 2022. Cet endettement est composé de près de 2,638 MMDH de dettes de financement et 1,68 MMDH de disponibilités.