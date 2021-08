Marsa Maroc. Un chiffre d’affaires en hausse au premier semestre 2021

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Marsa Maroc s’est établi à 1,74 milliard de dirhams (MMDH) au terme du premier semestre 2021, en hausse de 20% par rapport à la même période une année auparavant.



Dans le détail, le trafic global traité par Marsa Maroc et ses filiales a atteint 23 millions de tonnes (MT), en progression de 22%, dont 4,2 MT réalisé par la filiale Tanger Alliance qui a démarré son activité le 1er janvier 2021, indique la société. Ce niveau d’activité résulte d’une hausse de 16% du trafic conteneurisé à 542 KEVP (équivalent vingt pieds), dont 38 KEVP réalisé par Tanger Alliance, ajoute la même source, notant que le trafic de conteneurs en transbordement réalisé par Tanger Alliance au S1-2021 s’élève à 363 KEVP.

Lire aussi | Classement. Les aéroports Mohammed V et Marrakech-Menara se distinguent sur le continent



En outre, le trafic de vrac et conventionnel a atteint un volume de 13,5 MT en retrait de 3,5%, justifié principalement par la baisse des trafics des céréales et du charbon. Les investissements engagés par le Groupe durant les premiers six mois de l’année en cours s’élèvent à 125 millions de dirhams (MDH), tandis que l’endettement net s’est situé à 1,26 MMDH.

Lire aussi | Le ministre israélien des Affaires étrangères attendu cet après-midi pour une visite officielle au Maroc