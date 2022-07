Masen lance l’appel d’offres du programme solaire Noor Atlas

Masen a récemment lancé un appel d’offres pour la sélection du ou des constructeur(s) EPC du Programme solaire Noor Atlas, pour une capacité d’environ 260 mégawatts (MW). L’ouverture des offres est prévue le 30 octobre 2022.

L’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen) a récemment lancé un appel d’offres pour la sélection du ou des constructeur(s) EPC pour la construction de sept centrales photovoltaïques d’une capacité combinée de 260 MW. On apprend que les projets seront situés à Ain Beni Mathar (42 MW), Enjil (42 MW), Boudnib (36 MW), Outat el Haj (36 MW), Bouanane (30 MW) et Tan-Tan et à Tata, qui abritent deux installations de 36 MW.