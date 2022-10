Maserati débute une nouvelle ère au Maroc [Vidéo]

De très nombreux invités, des clients de la marque, mais aussi le staff d’Auto Hall Luxury Motors s’étaient donnés à Casablanca, plus exactement dans le cadre somptueux de la villa Albert Planque située entre le quartier Polo et Californie. L’occasion pour le staff de la marque au trident de sceller le début de cette nouvelle ère. «Aujourd’hui, nous avons mis en place à Luxury Motors un service de qualité offrant au client Maserati un environnement rassurant et exclusif et une attention personnalisée», s’est exprimé lors de son allocution Abdelaziz Maalmi.

Auto Hall Luxury Motors a célébré récemment, lors d’un événement organisé à Casablanca, son lancement en tant qu’importateur et distributeur officiel de Maserati. L’occasion pour le nouvel importateur de la marque de lever le voile sur ses ambitions futures dans le Royaume.

Et le Directeur Général d’Auto Hall Luxury Motors de poursuivre : «cette nouvelle ère Maserati se traduit également par la proposition d’une offre produit inédite à la hauteur des exigences de la clientèle, alliant technologie, performances, luxe et élégance italienne».

Lire aussi | Partenariat Auto Hall-Stellantis. Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep désormais commercialisés à Casablanca et à Marrakech

«Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Auto Hall dans la famille Maserati et nous sommes totalement engagés auprès de notre partenaire», a déclaré pour sa part Hamdy Elshantoury. Et le Directeur Général de Maserati Moyen-Orient et Afrique d’ajouter : «c’est un partenaire fabuleux qui va nous aider pleinement à aller de l’avant dans le marché marocain».

Une soirée festive qui fut également l’occasion pour le staff de la marque au trident de révéler en grande pompe le Grecale, une nouveauté qui a été récemment lancée par le constructeur et qui fait actuellement ses premiers pas dans la région Moyen-Orient et Afrique.

Ce luxueux SUV, qui vient étoffer la gamme de produits Maserati disponibles en concessions dans le Royaume, au rang desquels la Ghibli, la Quattroporte et le Levante, s’articule autour de trois versions à savoir la GT, la Modena (qui dispose d’une hybridation légère) et la Trofeo animée par un V6 essence. Une déclinaison entièrement électrique du Grecale devrait faire son apparition d’ici l’année prochaine.

Toujours est-il que ce SUV, dont les premiers arrivages seront réceptionnés dans le Royaume à partir de décembre prochain, demeure le modèle le plus abordable de la gamme Maserati. À noter que les supersportives MC20 et MC20 Cielo, la variante décapotable, suscitent déjà beaucoup d’intérêt auprès d’une clientèle aficionados de la marque, mais aussi, et surtout de sensations fortes.

Lire aussi | Chery Tiggo 8 Pro Max : La technologie en prime, les performances en plus

Par ailleurs, la première Maserati entièrement électrique sera la Granturismo, produite et animée également par le fameux moteur V6 Nettuno. À noter que tous les modèles Maserati disposeront d’une variante 100 % électrique d’ici 2025 et que la totalité de la gamme du constructeur au trident sera entièrement électrique d’ici 2030.