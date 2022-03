Match Maroc-RDC. Un avion VIP vers Kinshasa

Les Lions de l’Atlas vont disputer leur match aller des barrages de la Coupe du Monde face à la République démocratique du Congo, ce vendredi 25 mars, au stade des Martyrs. Parallèlement aux vols à prix symboliques pour supporters Kinshasa, un avion VIP a été affrété.

Des vols pour supporters ont été mis en place. On nous parle de 2 000 DH aller-retour et de 10 avions qui partiront de Casa. Et vendredi matin, un vol VIP avec départ le matin à l’aube et retour dans la soirée après le match.