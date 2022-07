Matériel d’irrigation. Une usine à Taroudant en passe de voir le jour

Avec les mesures de restrictions quantitatives à l’importation édictées récemment et concernant de nombreux de produits manufacturés, les projets d’unités industrielles se multiplient. L’un des derniers en date, est celui porté par la Société BEKAYOU S.A.R.L et visant à réaliser à Taroudant une usine de goutteurs, tuyauterie et autre matériel d’irrigation.

Il n’a pas fallu plus de quelques semaines, après que l’Administration des Douanes et des Impôts Indirects eut appliqué les mesures de restrictions quantitatives à l’importation édictées en mai 2022 par arrêté du Ministre de l’Industrie et du Commerce et touchant une kyrielle de produits manufacturés dont le matériel d’irrigation, pour que les industriels marocains y trouvent une aubaine. En effet, à intervalle d’un mois, la Wilaya de Sous Massa a reçu la demande d’autorisation administrative portant sur deux projets de fabrication de produits plastiques destinés à l’irrigation. Le dernier en date, est celui porté par la Société BEKAYOU S.A.R.L et visant à réaliser à la commune territoriale Oulad Teima relevant de la province de Taroudant une unité industrielle de goutteurs, tuyauterie et autre matériel d’irrigation.