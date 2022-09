Mathscan à la rescousse des apprenants grâce à l’intelligence artificielle 

Mathscan est une plateforme permettant l’identification et la remédiation aux lacunes, la lutte contre l’oubli et l’apprentissage propulsée par l’intelligence artificielle. Mathscan utilise une technologie de pointe permettant un apprentissage personnalisé et différencié en mathématiques, qui aide les apprenants à identifier et combler rapidement leurs propres lacunes en math tout en mettant à la disposition des parties prenantes de l’éducation (éducateurs, parents, administration, sponsors) les données et les analyses pertinentes et précises pour guider le processus d’enseignement afin d’aider les élèves à réaliser leur potentiel et à faire un maximum de progrès.

Le business model

Il s’agit d’une solution SAAS. A la base, c’est un modèle d’abonnement en fonction du nombre des utilisateurs.

La cible

« Le marché de l’éducation est certes très grand mais très complexe et ses caractéristiques diffèrent d’un pays à un autre. La stratégie go to market est dictée aussi bien par la taille de l’opportunité à saisir dans chaque pays, que par les moyens dont la startup dispose pour la saisir. Pour le Maroc, notre plus grand projet actuellement est avec le ministère de l’Education. Les écoles privées viendront ensuite une fois qu’on aura mobilisé les moyens suffisants pour les aborder. Pour le marché international, c’est au cas par cas pour chaque pays».

La différenciation

« Notre offre est une innovation pédagogique originale et sans équivalent dans les marchés arabophones et francophones et la majorité des marchés non anglophones. Entre autres, notre solution offre un retour sur investissement supérieur et facilement mesurable par rapport à n’importe quelle autre solution conventionnelle ».

Les marchés potentiels

« Notre marché est international. Notre solution offre des avantages compétitifs indéniables par rapport aux solutions existantes dans les marchés arabophones et francophones et la majorité des pays non anglophones. Nous sommes en train de construire notre go to Market Strategy en ce moment avec notre partenaire financier pour prioriser les marchés à conquérir ».

Contact :

Site web : mathscan.net

Email : [email protected]

Tél : +212 623 467 615