McDonald’s Maroc obtient le label « Tahceine »

McDonald’s Maroc décroche le label « Tahceine » et devient la première enseigne du secteur de la restauration au Maroc à obtenir un tel label.

« Depuis le début de la pandémie, McDonald’s Maroc a mis en place des mesures spéciales antiCovid pour renforcer l’hygiène et la sécurité sanitaire de ses employés, clients et partenaires. Que ce soit dans les restaurants ou à travers tous ses canaux de vente, McDonald’s Maroc a pris toutes les précautions nécessaires pour garantir au maximum la santé de tous. Et aujourd’hui, McDonald’s Maroc va encore plus loin pour renforcer son dispositif anti Covid19 et devient ainsi, dans le cadre d’une démarche volontaire, la première entreprise de restauration au Maroc à obtenir la labellisation « Tahceine » dans l’ensemble de ses restaurants », précise l’enseigne de restauration rapide.

Lire aussi| Maroc-Israël : des secteurs à fort potentiel identifiés

L’objectif de cette démarche est de maîtriser le risque sanitaire pour ses employés et ses clients. Notons que le référentiel du label « Tahceine », élaboré par Imanor (Institut marocain de normalisation) pour accompagner la reprise et la continuité des activités, décrit les bonnes pratiques sanitaires contre la Covid-19. C’est donc un label qui propose des lignes directrices et des recommandations permettant d’atteindre les objectifs tels que la sensibilisation et la communication en interne et avec les clients, le processus de désinfection, l’organisation des espaces de travail, l’aménagement des horaires de travail, les règles d’accès au site…

Lire aussi| Programme Al Moutmir/Olivier 2020 : OCP dresse le bilan des plateformes de démonstration

« Le label Tahceine vient ainsi valider les actions précédemment mises en place par McDonald’s Maroc. Concrètement il permet de certifier que les différentes modalités d’organisation pour limiter le risque de contamination du personnel, des clients et des partenaires, ainsi que les mesures sanitaires spécifiques découlant des directives des autorités compétentes, sont correctement exécutées », ajoute McDonald’s Maroc. L’enseigne indique qu’en s’inscrivant dans cette démarche de labellisation « Tahceine, elle érige en priorité, au-delà de la qualité de son offre et de ses produits, le bien-être et la santé de ses employés, clients et partenaires.