Mediterrania Capital prépare le lancement d’un quatrième fonds pour les PME marocaines

Alors que son troisième fonds « MC III », d’environ 290 millions d’euros, approche son plein déploiement, Mediterrania Capital (MC) Partners planche sur le lancement d’un quatrième fonds pour une taille cible de 350 millions d’euros. Il s’agit de Mediterrania Capital IV ( MC IV), un nouveau véhicule qui se concentrera sur les investissements de croissance dans des PME en Afrique du Nord, notamment au Maroc.

Le Maroc représente le premier marché de Mediterrania Capital où il a, jusqu’ici, investi environ 250 millions d’euros à travers plusieurs opérations de prise de participations, notamment celles réalisées dans MedTech Group, Cash Plus, l’Université privée de Marrakech (UPM), Dislog, Akdital Holding et TGCC. Ce quatrième véhicule a pour but de prolonger l’accompagnement des PME et entreprises de taille intermédiaire en Afrique du Nord, qui présentent un chiffre d’affaires annuel de 20 à 300 millions d’euros et dotées de stratégies d’expansion sur les marchés d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne.