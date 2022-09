MEDZ étoffe son offre

Baptisée « Services Plus », cette nouvelle offre de MEDZ est destinée aux activités de commerce ou de services, composée de plateaux bureaux modulables, de locaux commerciaux prêts à l’emploi et de lots de terrains équipés. « Bénéficiant d’un emplacement de choix au sein de tous les parcs industriels de MEDZ au Maroc, Services plus vient renforcer les infrastructures d’accueil couvrant l’offre de terrains industriels et logistiques », précise le top management de MEDZ.

Lire aussi | World Airline Passenger Ranking. RAM 106è au monde

« Cette offre vient répondre à la fois aux besoins des entreprises implantées dans nos parcs en leur proposant des services in situ et à ceux des opérateurs en quête d’opportunités d’affaires dans un environnement compétitif », renchérit Omar Elyazghi, président du Directoire de MEDZ. Et d’ajouter qu’« elle a également comme objectif de consolider les écosystèmes industriels développés dans ces parcs par une intégration des chaînes de valeur et l’émergence d’activités et de prestations de services créatrices de valeurs et d’emplois ».

Par ailleurs, MEDZ assure les prestations de facility management au niveau de tous ses parcs, par le biais d’une entité dédiée, afin d’offrir un cadre de travail professionnel. De même, les locaux commerciaux proposés par MEDZ sont logés principalement au rez-de-chaussée des bâtiments d’accueil, pour une meilleure accessibilité.

On apprend que les surfaces mises à disposition vont de 20 à 600 m², selon le parc, et sont destinées à diverses activités telles que la restauration, les services bancaires et de transfert d’argent, la messagerie, les services de santé, le commerce de détail, les supérettes, etc. MEDZ explique aussi que « Service Plus » inclut également des lots de terrains pour activités tertiaires et de commerce afin d’offrir une grande visibilité à ce type d’activité.

Lire aussi | LGV Marrakech-Agadir. Le match France vs Chine

« Avec des superficies allant de 200 et 20.000 m² en (R+3 à R+5), selon le parc, ces lots sont susceptibles d’accueillir tout type d’activité de services tels que les business centers, les banques, les centres de formation et R&D, les écoles, les plateformes de distribution, les commerces de proximité », conclut MEDZ.