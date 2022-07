Mehdi Bensaid et le ministre de la coopération régionale israélienne discutent de la coopération dans le domaine de la jeunesse et de la culture

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a eu lundi à Rabat, des entretiens bilatéraux avec Issawi Freij, ministre de la coopération régionale israélienne, en visite de travail au Maroc.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des relations dynamiques entre le Maroc et Israël depuis la signature en 2020 de l’accord tripartite (Maroc, Israël et les Etats-Unis), d’une manière qui reflète les relations fortes qui tirent leur force des liens forts et particuliers qui unissent la communauté juive d’origine marocaine au Royaume du Maroc et des liens particuliers qui unissent cette communauté juive, y compris celle d’Israël, à la personne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.