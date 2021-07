Mehdi Lahlou : à 14 ans il espère intégrer la Montverde Academy, un tremplin vers la NBA

S’il est des parcours qui peuvent inspirer parmi les jeunes marocains d’une génération Z dont les seuls challenges, pour bon nombre d’entre eux, se comptent hélas en nombre de likes sur leurs stories injectées dans les réseaux sociaux ou leur score dans les jeux vidéos, c’est bien celui de Mehdi Lahlou.

Ce jeunot d’à peine 14 ans passionné de basket vient d’être accepté à la Montverde Academy, l’un des meilleurs collèges américains de type co-éducatif qui prépare des sportifs de haut niveau dans des programmes sport-étude. Son rêve est d’être le premier marocain à accéder à la fameuse NBA (National Basketball Association), principale ligue de basket-ball au monde. Un rêve qu’il caresse depuis qu’il a commencé à pratiquer le basket à neuf ans. Un âge où il avait fait le tour déjà d’une dizaine de disciplines sportives dont l’athlétisme, le football, l’Aïkido et l’escalade ! Rien que ca.

C’est dire tout le caractère forgé par ce natif de Casablanca à un âge et à une époque qui ne produit ni de Blaise Pascal (qui avait fabriqué à 16 ans la Pascaline, la première calculatrice de l’Histoire) ni Franz Liszt (qui tint son premier concert de musique à 11 ans). Un caractère de battant et de combattant qui ne baisse jamais les bras et maintient le cap jusqu’à relever le défi par la persévérance et le dépassement de soi. Deux qualités qui l’ont porté au sommet du Toubkal à seulement 12 ans….après cinq tentatives !

Bourré de talents, Mehdi est aussi un philosophe en herbe puisque sa maxime de « croire en ses rêves et les réaliser en conjuguant efforts quotidiens et coup de pouce divin » fait magistralement la synthèse de ce qui a divisé les théologiens et les philosophes scolastiques pendant plusieurs siècles à savoir le rapport entre grâce divine et libre-arbitre de l’être humain. Aujourd’hui, Mehdi est déterminé de faire partie de l’élite sportive de la Montverde Academy qu’il considère comme une « perche » divine à ne pas rater pour accéder à la NBA en quelques années.

Dans cette trajectoire ambitieuse, Mehdi a déjà pu compter sur la générosité et l’élan citoyen de deux sponsors de renom, en l’occurrence le laboratoire Cooper Pharma et la marque automobile Audi ( groupe C.A.C ndlr ) . En attendant de pouvoir convaincre d’autres marques et entrepreneurs marocains citoyens pour participer à cette belle aventure où le courage et la volonté se le disputent au panache et la persévérance, Mehdi s’entraîne tous les jours pour aiguiser davantage son talent et mériter un peu plus cette grâce divine….