Mehdi Sahel, nouveau Managing Director d’Alstom Maroc

Responsable de la partie commerciale et opérationnelle, Mehdi Sahel gère, depuis septembre 2022, près de 630 employé(e)s au Maroc et en France en charge de multiples projets d’infrastructures ferroviaires, de livraison de matériels roulants, ainsi que des activités de maintenance pour le compte de clients opérateurs. Par ailleurs, il a également la responsabilité du site Alstom à Fès spécialisé dans la fabrication d’armoires & faisceaux électriques et de transformateurs embarqués.

Mehdi Sahel vient d’être nommé Managing Director d’Alstom Maroc. Basé à Casablanca, il sera chargé d’exécuter la stratégie d’Alstom in Motion (AiM), de l’expansion de l’activité et de la supervision de la performance commerciale et opérationnelle.

Notons que Mehdi Sahel a occupé avec succès des postes de direction générale au sein de nombreuses entreprises de renommée internationale, notamment dans les secteurs bancaire, technologique et de conseil en management. Il possède plus de deux décennies d’expérience dans la région comme en Europe, notamment dans la gestion de projet et le développement commercial. « Le leadership et la connaissance profonde du pays que possède Mehdi nous aideront à poursuivre sur notre lancée au Maroc, et assurer que nous restions engagés et attentifs aux attentes du Royaume », a déclaré Mama Sougoufara, Directeur général d’Alstom MENAT (Moyen Orient, Afrique du Nord & Centrale et Turquie).

« Je suis fier d’être le prochain Managing Director d’Alstom Maroc. C’est une période stimulante au Maroc, car nos clients cherchent à développer l’innovation et la croissance de leur mobilité verte, et nous sommes idéalement positionnés pour les aider en offrant le plus grand portefeuille de solutions pour soutenir la vision du Royaume » a, pour sa part, déclaré Mehdi Sahel. De formation Ingénieur en Systèmes de Communication, Sahel est diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).