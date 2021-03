Mercedes Classe E Coupé : il renforce son attractivité

Il n’y a pas que la berline Classe E qui a eu droit à une cure de rafraîchissement. Le modèle coupé n’y a pas échappé. Justement, il vient tout juste d’amorcer sa commercialisation au cœur des showrooms de l’importateur local de la firme à l’étoile, à savoir Auto Nejma.

Dans le détail, c’est surtout le design de la partie avant qui a été remanié et affûté sur la Classe E Coupé. Les phares plus plats, dotés dès les modèles de base de l’éclairage LED intégral de série, participent à cette impression de nouveauté. La nouvelle grille de calandre amplifie l’impression de dynamisme. Les feux arrière ont été remaniés également, dotés de la technique LED. A noter que le nuancier de couleurs de l’engin s’est enrichi de nouvelles teintes de carrosseries. Le programme de jantes a lui aussi été étoffé avec entre autres des roues aérodynamiques de toute beauté.

L’habitacle joue la carte de la modernité et du luxe sportif. Dans le détail, la partie supérieure de la planche de bord hérite d’un insert décoratif aux dimensions généreuses ; du coup, la noblesse des matériaux et leur finition soignée soulignent l’élégance de la cellule habitable. De nouveaux inserts décoratifs valorisent également l’intérieur. Les sièges comblent ainsi les attentes en termes de confort tout en offrant un bon maintien dans les situations de conduite dynamiques. L’adaptation du siège conducteur est particulièrement intelligente, ce dernier se plaçant automatiquement dans une position en général idéale que l’automobiliste n’aura plus qu’à affiner. De nombreuses combinaisons de matériaux, tels que tissu, similicuir ARTICO, cuir gaufré, cuir Nappa avec matelassage en losanges ou encore cuir réfléchissant les rayons du soleil sont possibles.

La nouvelle Classe E bénéficie d’un système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de dernière génération. Elle est équipée de série de deux grands écrans au format 10,25″/26 cm juxtaposés pour un effet écran large saisissant. Deux écrans au format 12,3″/31,2 cm sont disponibles en option. Elle bénéficie également des systèmes d’assistance à la conduite Mercedes-Benz de toute dernière génération, qui misent sur la coopération avec le conducteur. Dans le détail, le coupé est équipé de série du freinage d’urgence assisté actif conçu pour empêcher une collision ou en réduire la gravité avec un freinage autonome. Le système peut également freiner et même éviter certaines collisions, y compris contre des véhicules immobiles et des piétons traversant la chaussée, selon la situation et aux allures préconisées en ville. Dans le cadre du Pack Assistance à la conduite, cette fonction est également disponible en cas de bifurcation amenant à franchir la voie opposée. Une série d’autres fonctions Intelligent Drive peuvent être en outre commandées en option via le Pack Assistance à la conduite.

Sous le capot, on retrouve au choix deux diesels, à savoir le 220 d de 194 chevaux et le 400 d 4MATIC délivrant 330 chevaux. Le tarif d’attaque de ce coupé se négocie à partir de 664 000 DH en finition Avantgarde.