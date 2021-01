Message de condoléances à la famille Lahjouji

Le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a adressé un message de condoléances à la famille de Abderrahim Lahjouji, ancien président de la Confédération, décédé le 1er janvier 2021.

Mesdames, Messieurs,

C’est avec une grande affliction que nous avons appris le décès, aujourd’hui 1er janvier 2021, de M. Abderrahim LAHJOUJI, grand entrepreneur et ancien Président de la CGEM.

Lire aussi | Décès d’Abderrahim Lahjouji, ex-président de la CGEM

Le regretté était un homme de conviction et une figure emblématique du militantisme entrepreneurial marocain, connu pour ses positions fortes et courageuses.

Lire aussi | Abdou Diop : Managing Partner de Mazars au Maroc «Le Maroc a clairement une opportunité à travers la ZLECAf

En ces circonstances, je me joins à l’ensemble des membres de la CGEM ainsi qu’à son équipe permanente, pour présenter nos condoléances les plus attristées à la famille et aux amis du défunt.

إنا لله و إنا إليه راجعون

Chakib Alj, président de la CGEM