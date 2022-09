Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Roi Charles III suite au décès de SM la Reine Elizabeth II

En cette triste circonstance, le Souverain exprime, en Son nom, et en celui de la Famille Royale et du peuple marocain, à SM le Roi Charles III, à l’ensemble des membres de l’auguste famille royale et au peuple britannique Ses sincères condoléances et Sa profonde sympathie.

SM le Roi implore le Tout-Puissant de leur accorder force et réconfort face à cette perte tragique.

Dans ces circonstances les plus difficiles, le Souverain Se remémore, avec beaucoup d’estime, « les qualités et les mérites de cette illustre Reine qui se tenait, invariablement, comme un symbole de la grandeur du Royaume-Uni, consacrant Sa vie entière aux services de son pays ».

“Sous le règne de cette Monaque exceptionnelle, le Royaume Uni a réalisé beaucoup de progrès et prospérité et acquis une grande stature aussi bien sur le plan régional qu’international”, écrit SM le Roi dans ce message.

Avec la disparition de SM la Reine Elizabeth II, le Royaume du Maroc a perdu une « grande amie spéciale qui était profondément respectée », souligne SM le Roi, ajoutant que SM la Reine « tenait particulièrement à renforcer l’amitié de longue date entre nos deux monarchies séculaires ».

MAP