Mikael Naciri quitte le Centre Monétique Interbancaire

Après 10 années à la tête du Centre Monétique Interbancaire (CMI), Mikael Naciri a annoncé qu’il quitte l’institution et « s’envole vers de nouveaux challenges ».

Nouveau tournant dans la carrière de Mikael Naciri. À la tête du Centre Monétique Interbancaire (CMI) depuis 2012, il vient d’annoncer à travers un post Linkedin qu’il quitte l’institution. « Après dix années d’innovations et de belles réalisations au service du CMI, je m’envole vers de nouveaux challenges. J’ai été très honoré de leader cette institution, à l’actionnariat prestigieux, avec des équipes formidables, engagées au quotidien pour simplifier l’acte de paiement et servir les marchands et e-marchands marocains. », a-t-il posté sur le réseau social professionnel.

Le CMI a été fondé par 9 banques marocaines qui en sont les actionnaires. Il compte aussi parmi ses partenaires nationaux des institutions publiques, des établissements financiers spécialisés dans le crédit et des sites e-commerce utilisateurs des solutions de paiement simples, innovantes, évolutives et performantes du CMI.

Dans le milieu bancaire, il se murmure qu’Ismail Bellali, directeur général adjoint du CMI serait pressenti pour le remplacer.