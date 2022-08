Minifoot. Signature d’une convention de partenariat entre Bensaid et Lekjaa pour l’organisation d’une ligue nationale des jeunes

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, ont signé lundi une convention de partenariat pour l’organisation d’une « ligue nationale des jeunes en mini-football » au Centre Mohammed VI de Football à Maamoura.

Une ligue de football sera organisée pour les hommes et les femmes dans différentes préfectures et provinces, puis une étape d’élimination régionale et nationale sera organisée afin de couronner une équipe masculine qui se déplacera pour soutenir l’équipe nationale lors de la Coupe du monde Qatar 2022, et une équipe féminine pour soutenir la participation de l’équipe nationale participant à la finale de la Coupe du monde 2023 organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Concernant les conditions de participation, cette ligue sera ouverte aux joueurs masculins et féminins âgés de 18 à 29 ans, en milieu rural et urbain, et chaque équipe est composée de 6 joueurs principaux et de trois joueurs de réserve, en plus d’un entraîneur et d’un responsable administratif.