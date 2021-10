Le Conseil de Sécurité a adopté ce vendredi 20 Octobre 2021, sa résolution 2602 (2021) sur le mandat de la Minurso, considérée traditionnellement comme sa résolution périodique sur la situation au Sahara. Malgré le forcing algérien et russe, le texte du projet qui a circulé le mercredi 27 Octobre a été maintenu sans modification.

Par la voix de l’ambassadeur Omar Hilale, le Maroc se félicite de l’adoption par 13 voix pour et 2 abstentions de la résolution qui renouvelle le mandat de la Minurso pour une année jusqu’au 31 Octobre 2022. Les deux seules abstentions enregistrées ont été au nom de la Russie et bizarrement de la Tunisie.

Cette nouvelle a provoqué plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Nous partageons avec nos lecteurs la réaction ci-dessus de Younes Maamar:

« Minurso. Vote au conseil de sécurité: Renouvellement par 13 voix pour et 2 abstentions : La Russie et la Tunisie…..Tunisie?

Tunisie amie? Tunisie otage? Tunisie ingrate?

Lire aussi |Résolution 2602 du Conseil de sécurité : Nasser Bourita salue un texte “important” qui conforte les acquis réalisés par le Royaume

Petit retour rapide sur le comportement de nos voisins de Carthage à notre endroit ces dernières années:

2011. Révolution en Tunisie. Ben Ali part. Le pays est dans le chaos. Plus aucun touriste ne s’y aventure. En plus du chaos politique et des attaques terroristes, le pays est en asphyxie économique. Le Roi du Maroc se rend en Tunisie dans le cadre d’une visite officielle puis décide d’y rester plusieurs semaines. Il déambule parmi les tunisois hébétés. Ce n’est pas le Roi qui se mêle à la foule, c’est la Monarchie marocaine car Il a le courage de se faire accompagner par le Prince Héritier, le Prince Moulay Rachid et d’autres hauts membres de la famille Royale.

De l’aveu même des gens de la rue, quel beau cadeau pour montrer au monde que la Tunisie est sûre et que les touristes peuvent revenir. Je me souviens d’un badaud ému et reconnaissant disant que c’est un don en milliards de dollars que le Roi par sa présence seule, venait d’offrir à ce pays.

Petite conséquence immediate mais tristement ridicule, les algériens qui avaient la semaine d’avant fait un dépôt de 100 MUSD dans la banque centrale tunisienne s’empressent de le retirer.

2021. Covid. Le Roi du Maroc envoit un hôpital de campagne et une unité de production d’oxygène parfaitement opérationnels pour apporter aide à un pays dépassé par la pandemie. Illico les algériens s’empressent pour annoncer que 250,000 vaccins covid seront offerts…..quand leur hypothétique unité de production de vaccins sera en place.

Couverture de la presse officielle tunisienne: Non évènement pour le premier à part une visite furtive et timide du président sur le site, félicitant le peuple marocain et omettant son Roi.

Pour le petit lot de vaccins à venir, par contre, grands tambours, réceptions en fanfare, radios trottoirs et tutti quanti.

Ce n’est pas l’Algérie qui est le sujet de cette tribune. Ce pays n’est pas, et pour certain aspect, n’est plus une référence pour nous. C’est un voisinage qui se transforme en nuisance et qui cherche à amener la région vers la confrontation.

Le sujet est la Tunisie qui prend une posture docile qui aurait pu être, tout au mieux, « compréhensible » en tant normal mais pas en période de crise ouverte.

Car la neutralité entre le fou et le sage est caution pour le premier et trahison pour le second. »

Par Younes Maamar.